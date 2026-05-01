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Projection du film Semer et Récolter La Bazoche-Gouet

Projection du film Semer et Récolter La Bazoche-Gouet

Projection du film Semer et Récolter La Bazoche-Gouet dimanche 17 mai 2026.

Adresse : Salle des Fêtes

Ville : 28330 La Bazoche-Gouet

Département : Eure-et-Loir

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif : Gratuit

La Bazoche-Gouet

Projection du film Semer et Récolter

Salle des Fêtes La Bazoche-Gouet Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 16:30:00
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-17

Projection du film Semer et Récolter , écrit et réalisé par Eric LE ROCH.
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Salle des Fêtes La Bazoche-Gouet 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 49 20 25 

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English :

Screening of the film Sowing and Harvesting , written and directed by Eric LE ROCH.

L’événement Projection du film Semer et Récolter La Bazoche-Gouet a été mis à jour le 2026-05-02 par OT GRAND CHATEAUDUN

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