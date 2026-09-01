Projection du film Suzanne Plous, une bâtisseuse Journée du patrimoine Bistrot Amzer Zo Saint-Ségal

Informations pratiques

Saint-Ségal

Projection du film Suzanne Plous, une bâtisseuse Journée du patrimoine

Bistrot Amzer Zo 3 Place de l’Église Saint-Ségal Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 17:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Suzanne Ploux, une bâtisseuse un film de Anne Gouerou (en présence de la réalisatrice) durée 26 minutes.

Portrait de Suzanne Ploux, résistante de la première heure, et élue maire de Saint-Ségal (29) en mai 1945, elle fut l’une des rares femmes élue maire. Elle crée la commune de Pont-de-Buis, devient conseillère générale puis députée gaulliste. Quatre de ses sept enfants, accompagnées de nombreuses photos d’archives, offrent un regard inédit sur cette femme plaine d’énergie et à son aise dans ce monde politique masculin. .

Bistrot Amzer Zo 3 Place de l’Église Saint-Ségal 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 73 17 25

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English :

L’événement Projection du film Suzanne Plous, une bâtisseuse Journée du patrimoine Saint-Ségal a été mis à jour le 2026-08-31 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE