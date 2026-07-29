Projection échanges Chiens de protection des troupeaux Laruns
jeudi 6 août 2026 · Laruns
Informations pratiques
Laruns
Projection échanges Chiens de protection des troupeaux
Béarn Pont de Camps Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 20:30:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Chiens de protection des troupeaux, les bonnes pratiques à adopter.
Autour d’un film suivi d’un échange, découvrez le rôle des chiens de protection des troupeaux et les clés d’une cohabitation sereine avec les pratiquants de pleine nature. Une soirée animée par un technicien de la Pastorale pyrénéenne, association qui accompagne éleveurs et bergers dans la protection de leurs troupeaux.
Restauration sur place. .
Béarn Pont de Camps Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 84 19 54
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English : Projection échanges Chiens de protection des troupeaux
L’événement Projection échanges Chiens de protection des troupeaux Laruns a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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