Informations pratiques

Laruns

Projection échanges Chiens de protection des troupeaux

Béarn Pont de Camps Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 20:30:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Chiens de protection des troupeaux, les bonnes pratiques à adopter.

Autour d’un film suivi d’un échange, découvrez le rôle des chiens de protection des troupeaux et les clés d’une cohabitation sereine avec les pratiquants de pleine nature. Une soirée animée par un technicien de la Pastorale pyrénéenne, association qui accompagne éleveurs et bergers dans la protection de leurs troupeaux.

Restauration sur place. .

Béarn Pont de Camps Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 84 19 54

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English : Projection échanges Chiens de protection des troupeaux

L’événement Projection échanges Chiens de protection des troupeaux Laruns a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées