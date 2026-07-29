Informations pratiques

Laruns

Projection échanges Et si on osait ?

Béarn Pont de Camps Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 20:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Un projet un peu fou réunir des voix au cœur du centre hospitalier des Pyrénées pour enregistrer une nouvelle version de Bella Ciao. Un film de Matthieu Larradet qui parle de musique, de lien humain et de ce que l’on peut accomplir ensemble, là où on ne l’attend pas forcément. À l’issue de la projection, des membres du collectif Plein Gaz seront présents pour échanger avec le public. .

Béarn Pont de Camps Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 84 19 54

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English : Projection échanges Et si on osait ?

L’événement Projection échanges Et si on osait ? Laruns a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées