Projection en plein air du film MIGRATION Stade Bavans Bavans

Informations pratiques

Bavans

Projection en plein air du film MIGRATION

Stade Bavans Rue du Stade Bavans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 21:45:00

fin : 2026-07-17 23:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Projection en plein air du film MIGRATION de Benjamin Renner.

Séance gratuite proposée par le Centre Image, en partenariat avec la Maison Pour Tous.

2023 | 1h23 | animation | + 6 ans

La famille Mallard est en proie à un dilemme d’ordre domestique.

Alors que Mack est totalement satisfait de patauger paisiblement et définitivement avec sa famille, dans leur petite mare de la Nouvelle Angleterre, sa femme Pam serait plutôt du genre à bousculer un peu cette routine pour montrer à ses enfants Dax qui n’est déjà plus un caneton et sa petite sœur Gwen le reste du monde. Lorsqu’ils accueillent, le temps de leur halte, une famille de canards migrateurs, c’est l’occasion rêvée pour Pam de persuader Mack de les imiter et de se lancer dans un périple en famille?: destination la Jamaïque, en passant par New York. .

Stade Bavans Rue du Stade Bavans 25550 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@centre-image.org

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English : Projection en plein air du film MIGRATION

L’événement Projection en plein air du film MIGRATION Bavans a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD