Informations pratiques

Ciboure

Projection en plein air Irati Paul Urkijo Alijo

Place du fronton Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 22:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Plongé dans les mystères des Pyrénées du VIIIème siècle, Irati déploie une fresque épique inspirée de la mythologie basque. Un jeune homme part en quête de ses origines et s’aventure dans un monde peuplé de créatures, de dieux et de récits oubliés, guidé par la mystérieuse Irati. Entre conte, aventure et fantastique, le film compose un univers visuel puissant, où se mêlent nature sauvage, croyances ancestrales et quête d’identité. Un récit immersif et envoûtant, autour d’un héros confronté à ses racines et à son destin.

Tout public (avec avertissement) Accès libre / Un film épique inspiré de la mythologie basque / En basque et en espagnol. .

Place du fronton Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 75 45 61 animations@mairiedeciboure.com

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English : Projection en plein air Irati Paul Urkijo Alijo

L’événement Projection en plein air Irati Paul Urkijo Alijo Ciboure a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Pays Basque