Projection et ciné-débat, Foyer rural, Lacrouzette, Lacrouzette

Informations pratiques

Projection et ciné-débat Mardi 6 octobre, 20h30 Foyer rural, Lacrouzette Tarn

Entrée cinéma

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-06T20:30:00+02:00 – 2026-10-06T22:30:00+02:00

Fin : 2026-10-06T20:30:00+02:00 – 2026-10-06T22:30:00+02:00

Le film Habiter le paysage

Elus, habitants, architectes, quels moyens mettre en œuvre pour réhabiliter notre patrimoine et rendre nos territoires attractifs ? Un documentaire de Mathilde Morières / 96 min – Produit par Weesper et France TV

Le débat – des architectes seront présents lors de la projection et en fin de séance pour échanger sur le film et élargir le débat à nos communes.

La projection de Habiter le paysage est organisée dans le cadre des « hors les murs » du festival du film documentaire Échos d’ici, Échos d’ailleurs, sur les pas de C. de Ponfilly, en partenariat avec Cinécran 81.

Projection organisée dans le cadre desRencontres Parlons Architecture dans le Tarn– Territoire des Hautes Terres d’Oc.

Foyer rural, Lacrouzette foyer rural, Lacrouzette Lacrouzette 81210 Tarn Occitanie [{« link »: « https://www.les-caue-occitanie.fr/tarn/rencontres-parlons-architecture-dans-le-tarn »}]

Film documentaire « Habiter le Paysage » cinema cine-débat

© Weesper / France Télévision