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Projection évènement Premières lunes Cinéma Les Korrigans Guingamp

Projection évènement Premières lunes Cinéma Les Korrigans Guingamp jeudi 21 mai 2026.

Lieu : Cinéma Les Korrigans

Adresse : 6 Rue Saint-Nicolas

Ville : 22200 Guingamp

Département : Côtes-d'Armor

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Guingamp

Projection évènement Premières lunes

Cinéma Les Korrigans 6 Rue Saint-Nicolas Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 20:00:00
fin : 2026-05-21

Date(s) :
2026-05-21

Un film sur le passage des premières règles, un passage universel.   .

Cinéma Les Korrigans 6 Rue Saint-Nicolas Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 73 07 

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English :

L’événement Projection évènement Premières lunes Guingamp a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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