Projection évènement Premières lunes Cinéma Les Korrigans Guingamp
Projection évènement Premières lunes Cinéma Les Korrigans Guingamp jeudi 21 mai 2026.
Guingamp
Projection évènement Premières lunes
Cinéma Les Korrigans 6 Rue Saint-Nicolas Guingamp Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 20:00:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
Un film sur le passage des premières règles, un passage universel. .
Cinéma Les Korrigans 6 Rue Saint-Nicolas Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 73 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Projection évènement Premières lunes Guingamp a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
À voir aussi à Guingamp (Côtes-d'Armor)
- Eveil aux livres Relais Petite Enfance Jardin Public Guingamp Guingamp 19 mai 2026
- Bébés lecteurs Médiathèque Guingamp 19 mai 2026
- En avoir ou pas Chronique de la frustration Théâtre, Création Théâtre du Champ-Au-Roy Guingamp 20 mai 2026
- Heure du conte Les mystères de l’ouest Jean-Marc Derouen Médiathèque Guingamp 20 mai 2026
- Ressources marines, UCO Guingamp, Guingamp 21 mai 2026