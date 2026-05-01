Projection évènement Premières lunes Cinéma Les Korrigans Guingamp

Guingamp

Projection évènement Premières lunes

Cinéma Les Korrigans 6 Rue Saint-Nicolas Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 20:00:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Un film sur le passage des premières règles, un passage universel. .

Cinéma Les Korrigans 6 Rue Saint-Nicolas Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 73 07

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English :

L’événement Projection évènement Premières lunes Guingamp a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol