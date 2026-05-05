Vide grenier Rue des Écoles de la Madeleine Guingamp
Vide grenier Rue des Écoles de la Madeleine Guingamp dimanche 24 mai 2026.
Guingamp
Vide grenier
Rue des Écoles de la Madeleine Ecole de la Madeleine Guingamp Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 08:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
L’association des parents d’élèves de l’école de de la Madeleine organise un vide grenier dans l’enceinte de l’école. Cet évènement convivial permet de récolter des fonds pour financer les projets pédagogiques et sorties scolaire des enfants. Buvette et restauration sur place toute la journée .
Rue des Écoles de la Madeleine Ecole de la Madeleine Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 83 46 67 26
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English :
L’événement Vide grenier Guingamp a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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