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Ressources marines, UCO Guingamp, Guingamp

Ressources marines, UCO Guingamp, Guingamp

Ressources marines, UCO Guingamp, Guingamp jeudi 21 mai 2026.

Lieu : UCO Guingamp

Adresse : 37 rue du Maréchal Foch, 22200 GUINGAMP

Ville : 22200 Guingamp

Département : Côtes-d'Armor

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Tarif : Sur inscription

Ressources marines Jeudi 21 mai, 09h00 UCO Guingamp Côtes-d’Armor

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-21T09:00:00+02:00 – 2026-05-21T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-21T09:00:00+02:00 – 2026-05-21T16:00:00+02:00

Une journée rythmée par des présentations d’experts, des témoignages d’entreprises et des moments d’échanges privilégiés.

Au programme :

  • Panorama des applications agricoles & agroalimentaires
  • Modèles économiques & durabilité : retours d’expérience
  • Networking & showroom
  • Visite du hall de l’UCO avec démonstration culinaire : découvrez une recette à base de co-produits marins (sur inscription)
  • Atelier d’émergence de pré-projets collaboratifs sur la thématique des co-produits marins (sur inscription)


L’occa‎sion idéale pour découvrir les dernières innovations, rencontrer des acteurs clés du secteur et élargir votre réseau professionnel.

Nouveauté 2026 :

  • Organisée en partenariat avec Valorial, la journée est accessible en présentiel ou en distanciel.
  • Merci d’indiquer votre choix dans le formulaire d’inscription.


Inscription gratuite et obligatoire avant le mercredi 13 mai : urlr.me/wpbdGP

Envie de partager le trajet ? Une solution de covoiturage vous sera proposée après votre inscription.

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