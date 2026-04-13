Ressources marines, UCO Guingamp, Guingamp
Ressources marines, UCO Guingamp, Guingamp jeudi 21 mai 2026.
Ressources marines Jeudi 21 mai, 09h00 UCO Guingamp Côtes-d’Armor
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-21T09:00:00+02:00 – 2026-05-21T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-21T09:00:00+02:00 – 2026-05-21T16:00:00+02:00
Une journée rythmée par des présentations d’experts, des témoignages d’entreprises et des moments d’échanges privilégiés.
Au programme :
- Panorama des applications agricoles & agroalimentaires
- Modèles économiques & durabilité : retours d’expérience
- Networking & showroom
- Visite du hall de l’UCO avec démonstration culinaire : découvrez une recette à base de co-produits marins (sur inscription)
- Atelier d’émergence de pré-projets collaboratifs sur la thématique des co-produits marins (sur inscription)
L’occasion idéale pour découvrir les dernières innovations, rencontrer des acteurs clés du secteur et élargir votre réseau professionnel.
Nouveauté 2026 :
- Organisée en partenariat avec Valorial, la journée est accessible en présentiel ou en distanciel.
- Merci d’indiquer votre choix dans le formulaire d’inscription.
Inscription gratuite et obligatoire avant le mercredi 13 mai : urlr.me/wpbdGP
Envie de partager le trajet ? Une solution de covoiturage vous sera proposée après votre inscription.
UCO Guingamp 37 rue du Maréchal Foch, 22200 GUINGAMP Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://forms.fillout.com/t/3P1DxnA5pBus »}] [{« link »: « https://forms.fillout.com/t/3P1DxnA5pBus »}] https://forms.fillout.com/t/3P1DxnA5pBus
Comment transformer les corpoduits marins en ressources pour l’agriculture et l’agroalimentaire ? Marché Filière
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