Ressources marines, UCO Guingamp, Guingamp

Ressources marines Jeudi 21 mai, 09h00 UCO Guingamp Côtes-d’Armor

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T09:00:00+02:00 – 2026-05-21T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-21T09:00:00+02:00 – 2026-05-21T16:00:00+02:00

Une journée rythmée par des présentations d’experts, des témoignages d’entreprises et des moments d’échanges privilégiés.

‎

Au programme :

Panorama des applications agricoles & agroalimentaires

Modèles économiques & durabilité : retours d’expérience

Networking & showroom

Visite du hall de l’UCO avec démonstration culinaire : découvrez une recette à base de co-produits marins (sur inscription)

Atelier d’émergence de pré-projets collaboratifs sur la thématique des co-produits marins (sur inscription)

‎

L’occa‎sion idéale pour découvrir les dernières innovations, rencontrer des acteurs clés du secteur et élargir votre réseau professionnel.

‎

Nouveauté 2026 :

Organisée en partenariat avec Valorial, la journée est accessible en présentiel ou en distanciel.

Merci d’indiquer votre choix dans le formulaire d’inscription.

‎

Inscription gratuite et obligatoire avant le mercredi 13 mai : urlr.me/wpbdGP

‎

Envie de partager le trajet ? Une solution de covoiturage vous sera proposée après votre inscription.

UCO Guingamp 37 rue du Maréchal Foch, 22200 GUINGAMP Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://forms.fillout.com/t/3P1DxnA5pBus »}] [{« link »: « https://forms.fillout.com/t/3P1DxnA5pBus »}] https://forms.fillout.com/t/3P1DxnA5pBus

Comment transformer les corpoduits marins en ressources pour l’agriculture et l’agroalimentaire ? Marché Filière