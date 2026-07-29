Projection Film Bibliothèque Municipale La Teste-de-Buch
mercredi 12 août 2026 · Bibliothèque Municipale · La Teste-de-Buch
Informations pratiques
La Teste-de-Buch
Projection Film
Bibliothèque Municipale 2 Allée Clémenceau La Teste-de-Buch Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:00:00
fin : 2026-08-12 11:30:00
Date(s) :
2026-08-12
Un jeune pilote de voiture un peu fougueux
fait le pari avec le champion en titre qu’il
pourra le battre lors de la plus grande
course de rallye. Aidé d’un mécanicien,
ancien pilote, il va devoir déjouer les
pièges de ses adversaires pour gagner la
course et remporter le trophée qui lui
permettra de sauver son village.
Thèmes voiture, animaux, humour
Durée 1h33 / Dès 8 ans .
Bibliothèque Municipale 2 Allée Clémenceau La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 41 22 bibliotheque@latestedebuch.fr
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English : Projection Film
L’événement Projection Film La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-07-24 par OT La Teste-de-Buch
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