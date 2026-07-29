UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Teste-de-Buch

Projection Film Bibliothèque Municipale La Teste-de-Buch

mercredi 12 août 2026 · Bibliothèque Municipale · La Teste-de-Buch

Projection Film Bibliothèque Municipale La Teste-de-Buch

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Bibliothèque Municipale
Adresse
2 Allée Clémenceau
Ville
33260 La Teste-de-Buch
Département
Gironde
Tarif

La Teste-de-Buch

Projection Film

Bibliothèque Municipale 2 Allée Clémenceau La Teste-de-Buch Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:00:00
fin : 2026-08-12 11:30:00

Date(s) :
2026-08-12

Un jeune pilote de voiture un peu fougueux
fait le pari avec le champion en titre qu’il
pourra le battre lors de la plus grande
course de rallye. Aidé d’un mécanicien,
ancien pilote, il va devoir déjouer les
pièges de ses adversaires pour gagner la
course et remporter le trophée qui lui
permettra de sauver son village.
Thèmes voiture, animaux, humour
Durée 1h33 / Dès 8 ans   .

Bibliothèque Municipale 2 Allée Clémenceau La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 41 22  bibliotheque@latestedebuch.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Projection Film

L’événement Projection Film La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-07-24 par OT La Teste-de-Buch

À voir aussi à La Teste-de-Buch (Gironde)