Projection Film Bibliothèque Municipale La Teste-de-Buch

Informations pratiques

La Teste-de-Buch

Projection Film

Bibliothèque Municipale 2 Allée Clémenceau La Teste-de-Buch Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 10:00:00

fin : 2026-08-12 11:30:00

Date(s) :

2026-08-12

Un jeune pilote de voiture un peu fougueux

fait le pari avec le champion en titre qu’il

pourra le battre lors de la plus grande

course de rallye. Aidé d’un mécanicien,

ancien pilote, il va devoir déjouer les

pièges de ses adversaires pour gagner la

course et remporter le trophée qui lui

permettra de sauver son village.

Thèmes voiture, animaux, humour

Durée 1h33 / Dès 8 ans .

Bibliothèque Municipale 2 Allée Clémenceau La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 41 22 bibliotheque@latestedebuch.fr

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English : Projection Film

L’événement Projection Film La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-07-24 par OT La Teste-de-Buch