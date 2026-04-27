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Projection film Nikon Place Foch Saint-Jean-de-Luz

Projection film Nikon Place Foch Saint-Jean-de-Luz

Projection film Nikon Place Foch Saint-Jean-de-Luz lundi 24 août 2026.

Lieu : Place Foch

Adresse : Place Ferdinand Foch

Ville : 64500 Saint-Jean-de-Luz

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : lundi 24 août 2026

Fin : lundi 24 août 2026

Tarif :

Saint-Jean-de-Luz

Projection film Nikon

Place Foch Place Ferdinand Foch Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24
fin : 2026-08-24

Date(s) :
2026-08-24

Le tapis rouge à Saint-Jean-de-Luz !
Depuis sa création, le Festival International du Film de Saint-Jean-de-Luz s’intéresse à un cinéma d’avenir en présentant notamment en compétition des premiers et deuxièmes longs ou courts-métrages. Il favorise également les rencontres entre les professionnels avec le public et les scolaires grâce aux master class et aux ateliers.   .

Place Foch Place Ferdinand Foch Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 

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English : Projection film Nikon

L’événement Projection film Nikon Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Pays Basque

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