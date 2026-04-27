Projection film Nikon Place Foch Saint-Jean-de-Luz
Projection film Nikon Place Foch Saint-Jean-de-Luz lundi 24 août 2026.
Saint-Jean-de-Luz
Projection film Nikon
Place Foch Place Ferdinand Foch Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-08-24
Le tapis rouge à Saint-Jean-de-Luz !
Depuis sa création, le Festival International du Film de Saint-Jean-de-Luz s’intéresse à un cinéma d’avenir en présentant notamment en compétition des premiers et deuxièmes longs ou courts-métrages. Il favorise également les rencontres entre les professionnels avec le public et les scolaires grâce aux master class et aux ateliers. .
Place Foch Place Ferdinand Foch Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Projection film Nikon
L’événement Projection film Nikon Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques)
- Concert avec le groupe Lokarri Eglise Saint Jean Baptiste Saint-Jean-de-Luz 27 avril 2026
- Cesta all star: La Finale Jai Alai Saint-Jean-de-Luz 28 avril 2026
- Marché Les Halles Saint-Jean-de-Luz 28 avril 2026
- Chasse au trésor Office de tourisme Saint-Jean-de-Luz 29 avril 2026
- Récital de Piano Eglise Saint-Jean-de-Luz 30 avril 2026