Projection film Nikon Place Foch Saint-Jean-de-Luz

Saint-Jean-de-Luz

Projection film Nikon

Place Foch Place Ferdinand Foch Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-24

Le tapis rouge à Saint-Jean-de-Luz !

Depuis sa création, le Festival International du Film de Saint-Jean-de-Luz s’intéresse à un cinéma d’avenir en présentant notamment en compétition des premiers et deuxièmes longs ou courts-métrages. Il favorise également les rencontres entre les professionnels avec le public et les scolaires grâce aux master class et aux ateliers. .

Place Foch Place Ferdinand Foch Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16

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English : Projection film Nikon

L’événement Projection film Nikon Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Pays Basque