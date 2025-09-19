Projection « L’accident de piano » Maillezais

Projection « L'accident de piano » Maillezais vendredi 19 septembre 2025.

Projection « L’accident de piano »

33 RUE DE L’ÉGLISE Maillezais Vendée

Début : 2025-09-19 20:30:00

2025-09-19

Comédie française

1h 28min | Comédie

De Quentin Dupieux | Par Quentin Dupieux

Avec Adèle Exarchopoulos, Jérôme Commandeur, Sandrine Kiberlain

Magalie est une star du web hors sol et sans morale qui gagne des fortunes en postant des contenus choc sur les réseaux. Après un accident grave survenu sur le tournage d’une de ses vidéos, Magalie s’isole à la montagne avec Patrick, son assistant personnel, pour faire un break. Une journaliste détenant une information sensible commence à lui faire du chantage… La vie de Magalie bascule. .

33 RUE DE L’ÉGLISE Maillezais 85420 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 79 53

English :

French comedy

German :

Französische Komödie

Italiano :

Commedia francese

Espanol :

Comedia francesa

