Projection « L’accident de piano » Maillezais vendredi 19 septembre 2025.
33 RUE DE L’ÉGLISE Maillezais Vendée
Tarif : 4.2 – 4.2 – 4.2 EUR
Début : 2025-09-19 20:30:00
fin : 2025-09-19
2025-09-19
Comédie française
1h 28min | Comédie
De Quentin Dupieux | Par Quentin Dupieux
Avec Adèle Exarchopoulos, Jérôme Commandeur, Sandrine Kiberlain
Magalie est une star du web hors sol et sans morale qui gagne des fortunes en postant des contenus choc sur les réseaux. Après un accident grave survenu sur le tournage d’une de ses vidéos, Magalie s’isole à la montagne avec Patrick, son assistant personnel, pour faire un break. Une journaliste détenant une information sensible commence à lui faire du chantage… La vie de Magalie bascule. .
33 RUE DE L’ÉGLISE Maillezais 85420 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 79 53
