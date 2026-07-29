[PROJECTION] Le corsaire des cimes, le Gypaète barbu CAUTERETS Cauterets

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Cauterets

[PROJECTION] Le corsaire des cimes, le Gypaète barbu

CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 17:00:00

fin : 2026-08-19 18:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Le corsaire des cimes, le Gypaète barbu d’Alwa DELUZE, société de production Bellota 45 mn

Ce documentaire est issu de la trilogie Pyrénées secrètes . Cet épisode vous invite à lever les yeux vers le ciel, par-delà les majestueux horizons des crêtes découpées des Pyrénées. Ici plane le plus grand des rapaces. Les comportements du Gypaète barbu sont si fascinants que les scientifiques cherchent toujours les explications de certains de ses rites.

Au fil des saisons, vous rencontrerez d’autres espèces emblématiques de ce milieu où malgré l’aridité, au milieu des cailloux, la vie continue de se frayer une place.

La projection sera suivie par l’intervention d’un garde du Parc national des Pyrénées pour vous présenter ce seigneur du ciel et répondre à toutes vos interrogations.

Animation gratuite Sans inscription

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CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 52 56

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English :

%AB The Mountain Corsair, the Bearded Vulture %BB by Alwa DELUZE, Bellota Production Company 45 min

This documentary is part of the Secret Pyrenees trilogy. This episode invites you to look up at the sky, beyond the majestic horizons of the jagged ridges of the Pyrenees. Here soars the largest of all birds of prey. The behavior of the Bearded Vulture is so fascinating that scientists are still searching for explanations for some of its rituals.

As the seasons unfold, you’ll encounter other iconic species of this environment where, despite the aridity and amidst the rocks, life continues to carve out a place for itself.

The screening will be followed by a talk from a ranger at the Pyrenees National Park, who will introduce you to this lord of the skies and answer all your questions.

Free event—no registration required

L’événement [PROJECTION] Le corsaire des cimes, le Gypaète barbu Cauterets a été mis à jour le 2026-07-26 par Parc National des Pyrénées|CDT65