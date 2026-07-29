Projection Le corsaire des cimes, le gypaète barbu Maison du parc national des Pyrénées Laruns

Informations pratiques

Laruns

Projection Le corsaire des cimes, le gypaète barbu

Maison du parc national des Pyrénées 16 avenue de la Gare Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 17:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Levez les yeux vers le ciel, par-delà les majestueux horizons des crêtes découpées des Pyrénées. Ici plane le plus grand des rapaces. Les comportements du gypaète barbu sont si fascinants que les scientifiques cherchent toujours les explications de certains de ses rites. Au fil des saisons, vous rencontrerez d’autres espèces emblématiques de ce milieu où malgré l’aridité, au milieu des cailloux, la vie continue de se frayer une place. . Documentaire (43’) d’Alwa Deluze (société de production Bellota) issu de la trilogie Pyrénées secrètes . .

Maison du parc national des Pyrénées 16 avenue de la Gare Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 41 59

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English : Projection Le corsaire des cimes, le gypaète barbu

L’événement Projection Le corsaire des cimes, le gypaète barbu Laruns a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées