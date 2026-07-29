Projection Le corsaire des cimes, le gypaète barbu Maison du parc national des Pyrénées Laruns
jeudi 27 août 2026 · Maison du parc national des Pyrénées · Laruns
Informations pratiques
Laruns
Projection Le corsaire des cimes, le gypaète barbu
Maison du parc national des Pyrénées 16 avenue de la Gare Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 17:00:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Levez les yeux vers le ciel, par-delà les majestueux horizons des crêtes découpées des Pyrénées. Ici plane le plus grand des rapaces. Les comportements du gypaète barbu sont si fascinants que les scientifiques cherchent toujours les explications de certains de ses rites. Au fil des saisons, vous rencontrerez d’autres espèces emblématiques de ce milieu où malgré l’aridité, au milieu des cailloux, la vie continue de se frayer une place. . Documentaire (43’) d’Alwa Deluze (société de production Bellota) issu de la trilogie Pyrénées secrètes . .
Maison du parc national des Pyrénées 16 avenue de la Gare Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 41 59
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English : Projection Le corsaire des cimes, le gypaète barbu
L’événement Projection Le corsaire des cimes, le gypaète barbu Laruns a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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