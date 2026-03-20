Dans l’Accademia di Belle Arti di Carrara se croisent plusieurs générations et plusieurs origines : des étudiant·es de France ou de Chine rencontrent des maîtres souvent italiens qui enseignent les techniques les plus ancestrales comme les plus modernes. La réalisatrice met en avant le long apprentissage du geste, évoqué par le titre Mille fois recommencer, référence à la patience extraordinaire dont les apprentis-artisans doivent faire preuve.

Une projection à partir de la plateforme Les Yeux Docs.

Jeudi 4 juin à 14h



La projection sera suivie d’un temps d’échange convivial autour d’un thé ou d’un café.



En partenariat avec les clubs séniors du 10e.



Un film de Daniela de Felice, 2020 (71 min)

Le jeudi 04 juin 2026

de 14h00 à 16h00

gratuit Public adultes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-04T17:00:00+02:00

fin : 2026-06-04T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-04T14:00:00+02:00_2026-06-04T16:00:00+02:00

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris

+33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon/ https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon/



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