Projection NISTOS Nistos

Nistos

Projection

NISTOS 5 Route de l’Arize Nistos Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 19:00:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Ce vendredi, nous accueillons Edouard Fachin qui partagera dans cette nouvelle séance son film très apprécié sur la vie de Nistos des années 1955 à 1970.

A partir de 19h nous vous proposons de l’Agneau à l’étouffée accompagné de riz parfumé. Les planches seront également disponibles.

Pensez à réserver pour notre organisation et votre confort: 0776878525

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NISTOS 5 Route de l’Arize Nistos 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 76 87 85 25

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English :

This Friday, we welcome Edouard Fachin, who will be sharing his much-loved film about life in Nistos from 1955 to 1970.

Starting at 7pm, we’ll be serving stewed lamb with fragrant rice. Planks will also be available.

Don’t forget to reserve for our organization and your comfort: 0776878525

L’événement Projection Nistos a été mis à jour le 2026-04-13 par OT de Neste-Barousse|CDT65