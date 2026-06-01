Châtillon-sur-Indre

Projection opéra Bastien et Bastienne

5 Place du Vieux Château Châtillon-sur-Indre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-06-17 10:00:00

fin : 2026-06-17 11:00:00

Date(s) :

2026-06-17

Captation de l’opéra pour le jeune public Bastien et Bastienne Musique de Wolfgang Amadeus Mozart. Opéra national de Paris, mise en scène Mirabelle Ordinaire.

A partir de 6 ans­

Diggi, daggi, shurry, murry, horum, harum… avec cette formule magique, le jeune berger Bastien pourra regagner le coeur de sa chère bergère Bastienne… Dans la mise en scène de Mirabelle Ordinaire, l’action est transportée dans une fête foraine contemporaine où des badauds viennent tirer sur les loups en carton du stand de tir, le volage Bastien devient le mécanicien chargé d’entretenir les stands, pendant que les douze musiciens jouent dans leur kiosque à musique. .

5 Place du Vieux Château Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 6 47 83 27 79 micro-folie@chatillon-sur-indre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Capture of the opera for young audiences Bastien et Bastienne Music by Wolfgang Amadeus Mozart. Opéra national de Paris, directed by Mirabelle Ordinaire.

Ages 6 and up

L’événement Projection opéra Bastien et Bastienne Châtillon-sur-Indre a été mis à jour le 2026-06-08 par BERRY