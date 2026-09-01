Informations pratiques

Châteauroux

Projection Quand la mer monte

4 Rue Albert 1er Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 16:00:00

fin : 2026-09-20 17:35:00

Date(s) :

2026-09-20

Dans le cadre du Festival Play it again, l’Apollo vous propose une projection du film Quand la mer monte .

De Yolande Moreau et Gilles Porte

France, 2004, 1h30

Irène est en tournée avec Sale Affaire, un One Woman Show, dans le nord de la France. Elle rencontre Dries, un porteur de géants… C’est le début d’une histoire d’amour. Histoire d’amour, qui a d’étranges résonances avec le spectacle qu’Irène joue sur scène… .

4 Rue Albert 1er Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 60 18 34

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English :

As part of the Play It Again Festival, the Apollo is presenting a screening of the film When the Sea Rises.

L’événement Projection Quand la mer monte Châteauroux a été mis à jour le 2026-08-15 par OT Châteauroux Berry Tourisme