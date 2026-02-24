Projection-rencontre Il était une fois Solitude Agapé Hub Dinard

Projection-rencontre Il était une fois Solitude

Début : 2026-03-14 18:30:00

fin : 2026-03-14 20:00:00

2026-03-14

Une projection du film Il était une fois solitude , suivie d’une rencontre avec la réalisatrice Jesica Munteanu et d’une séance dédicace du livre.

Synopsis

Il était une fois une jeune cinéaste. Un jour, elle poussa la porte d’un EHPAD et y rencontra des résidents aux cheveux d’argent et aux sourires timides. Mais une présence rôdait dans les couloirs… parfois paisible ou lourde comme un manteau d’hiver, son prénom était Solitude. Elle s’immisçait dans les chambres, déposant sur son passage des flocons sur les épaules voûtées. Déterminée à ne pas laisser le froid s’installer, la cinéaste créa un livre collaboratif avec les résidents. Et peut-être, au fil des moments partagés, sentira-t-on fondre un peu de cette neige, déposée par l’absence, réchauffée par la présence.

Le film est né d’un questionnement simple mais essentiel que se passe-t-il lorsque l’on donne du temps à celles et ceux qui se sentent seuls ou dévalorisés ? Un rendez-vous qui invite chacun à réfléchir à la place du temps, de la présence et du lien dans nos vies. D’une durée de 32 minutes, l’entrée est libre et tout public.

Entrée libre. .

Agapé Hub 21 Boulevard Féart Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

