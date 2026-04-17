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Projection & rencontre Pédale rurale Hauteville-sur-Mer

Projection & rencontre Pédale rurale Hauteville-sur-Mer

Projection & rencontre Pédale rurale Hauteville-sur-Mer vendredi 17 avril 2026.

Adresse : 34 Avenue de l'Aumesle

Ville : 50590 Hauteville-sur-Mer

Département : Manche

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Hauteville-sur-Mer

Projection & rencontre Pédale rurale

34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 21:00:00
fin : 2026-04-17

Date(s) :
2026-04-17

Projection & rencontre Pédale rurale au Cinéma de la Plage à Hauteville-sur-Mer.   .

34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 47 52 22 

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English : Projection & rencontre Pédale rurale

L’événement Projection & rencontre Pédale rurale Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-14 par Coutances Tourisme

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