Projection Retour de résidence d’artiste de Patricia Cassone La Papote Saint-Sulpice-les-Feuilles

Saint-Sulpice-les-Feuilles

Projection Retour de résidence d’artiste de Patricia Cassone

La Papote 9 Rue du Commerce Saint-Sulpice-les-Feuilles Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 15:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Invitée pour 3 mois pour un séjour de travail au Centre International de Céramique par la ville de Yixing, où sont fabriquées les célèbres théières en terre pourpre, Patricia CASSONE (artiste céramiste, membre de l’Académie internationale de la céramique) raconte en images, ses 3 mois de travail et de découvertes de la Chine. .

La Papote 9 Rue du Commerce Saint-Sulpice-les-Feuilles 87160 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 60 06 69

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English : Projection Retour de résidence d’artiste de Patricia Cassone

L’événement Projection Retour de résidence d’artiste de Patricia Cassone Saint-Sulpice-les-Feuilles a été mis à jour le 2026-04-30 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin