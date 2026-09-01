Projection Smoothie Villefranche-de-Rouergue
jeudi 24 septembre 2026 · Villefranche-de-Rouergue
Informations pratiques
Villefranche-de-Rouergue
Projection Smoothie
19 place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-09-24
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-24
Smoothie , de Jean-Henri Meunier (1992)
Maurice Cullaz, surnommé Smoothie par son copain Louis Armstrong, incarne à 80 ans la mémoire vivante du jazz.
Jean‑Henri Meunier a suivi cet infatigable mélomane dans les concerts et les coulisses, pour recueillir les émouvants témoignages d’amour des plus grands musiciens James Brown, Ray Charles, Dee Dee Bridgewater, Archie Shepp, Claude Nougaro…
Magnifique hymne à la musique et à l’amitié.
En partenariat avec l’AJAR. .
19 place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 59 45 mediatheque@villefranchederouergue.fr
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English :
%AB Smoothie %BB, by Jean-Henri Meunier (1992)
L’événement Projection Smoothie Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-08-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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