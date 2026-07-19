PROJECTION Tu nourriras le monde Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux
mardi 24 novembre 2026 · Médiathèque Pierre Fanlac · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
PROJECTION Tu nourriras le monde
Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-24 15:30:00
fin : 2026-11-24 17:30:00
Date(s) :
2026-11-24
Film documentaire (projection + échange)
Film documentaire de Nathan Pirard et Floris Schruijer, de l’association Paroles Paysannes. Projection et échange avec la salle en présence d’un des coréalisateurs.
Comment est née l’agriculture céréalière industrielle, et quel avenir lui est réservé ? A travers un documentaire à la fois pédagogique et immersif, de jeunes ingénieur.es agronomes explorent ces questions en s’appuyant sur des témoignages et archives. En prenant pour terrain d’enquête la Champagne crayeuse, région emblématique de la céréaliculture française, ils retracent les choix et évolutions qui ont façonné les pratiques actuelles, ouvrant ainsi la voie à une réflexion sur l’avenir de notre modèle agricole. .
Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45
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English : PROJECTION Tu nourriras le monde
L’événement PROJECTION Tu nourriras le monde Périgueux a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Communal de Périgueux
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