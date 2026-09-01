Projection Wilding retour à la nature sauvage Rue des Douves Matha
vendredi 18 septembre 2026 · Rue des Douves · Matha
Informations pratiques
Matha
Projection Wilding retour à la nature sauvage
Rue des Douves Cinéma Le Forum Matha Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:45:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Wilding, retour à la nature sauvage réalisé par David Allen raconte l’histoire d’un jeune couple qui mise sur la nature pour assurer l’avenir de son domaine agricole défaillant, vieux de quatre cents ans.
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Rue des Douves Cinéma Le Forum Matha 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine leforum@matha-cinema.fr
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L’événement Projection Wilding retour à la nature sauvage Matha a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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