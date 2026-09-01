Projection Wilding retour à la nature sauvage Rue des Douves Matha

Informations pratiques

Matha

Projection Wilding retour à la nature sauvage

Rue des Douves Cinéma Le Forum Matha Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:45:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Wilding, retour à la nature sauvage réalisé par David Allen raconte l’histoire d’un jeune couple qui mise sur la nature pour assurer l’avenir de son domaine agricole défaillant, vieux de quatre cents ans.

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Rue des Douves Cinéma Le Forum Matha 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine leforum@matha-cinema.fr

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English :

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L’événement Projection Wilding retour à la nature sauvage Matha a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge