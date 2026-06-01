Projections de films Vieux clocher Cinéma Michel Legrand Saint-Palais-sur-Mer
Projections de films Vieux clocher Cinéma Michel Legrand Saint-Palais-sur-Mer mardi 30 juin 2026.
Saint-Palais-sur-Mer
Projections de films Vieux clocher
Cinéma Michel Legrand 13 rue du logis vert Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 18:00:00
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-30
Dans le cadre de l’exposition 40 ans de création au Vieux clocher de rosa & Woïtek Skop.
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Cinéma Michel Legrand 13 rue du logis vert Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00
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English :
As part of the exhibition 40 Years of Creation at the Vieux Clocher by Rosa & Wo%EFtek Skop.
L’événement Projections de films Vieux clocher Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-17 par Royan Atlantique
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