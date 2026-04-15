Projet 51, Théâtre de l’Espérance, Genève
Projet 51, Théâtre de l’Espérance, Genève jeudi 14 mai 2026.
Projet 51 14 – 17 mai Théâtre de l’Espérance
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-14T19:30:00+02:00 – 2026-05-14T21:00:00+02:00
Fin : 2026-05-17T15:00:00+02:00 – 2026-05-17T16:30:00+02:00
Si on te demandait de décrire l’humanité à un alien, tu lui dirais quoi ? Tu lui parlerais de l’empire romain, de Roger Federer ? Ou tu lui raconterais juste ta vie ?
C’est ce que se demandent Robin et Bobby, deux jeunes amis qui, en un jour ordinaire, tombent sur un être farfelu venu d’une autre planète et curieux de découvrir la leur. Dans une épopée transcendant les époques et les sentiments, ils tenteront d’offrir une réponse à cette question en explorant des thèmes tel que la famille, l’amour ou le rêve.
Venez découvrir leur fantastique aventure lors du nouveau spectacle de l’Association des Comédies Musicales de l’Université de Genève !
Théâtre de l’Espérance Rue de la Chapelle 8, 1207 Genève Genève 1207 http://www.theatre-esperance.ch/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.ch/e/projet-51-tickets-1983553056588?aff=oddtdtcreator »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-lesperance/
L’Association des Comédies Musicales de l’Université de Genève présente son nouveau spectacle original les 14, 15, 16 et 17 mai 2026 au Centre du Théâtre de l’Espérance !
Maximilien Huguenin
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