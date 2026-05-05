Projet Tae’thir, La Fabulerie, Marseille

Projet Tae’thir 4 et 5 juillet La Fabulerie Bouches-du-Rhône

Accès libre et gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T14:00:00+02:00 – 2026-07-04T20:00:00+02:00

Fin : 2026-07-05T14:00:00+02:00 – 2026-07-05T20:00:00+02:00

16 artistes et créateur.ices d’Algérie, de Tunisie, du Maroc, de France, du Liban, de Palestine, d’Egypte, de Libye et de Grèce, sélectionné.es dans le cadre du projet Tae’thir, présentent leurs œuvres et créations numériques originales au sein d’une programmation mêlant expositions, projections, concert et temps de discussion…

Leurs oeuvres aux formats multiples – installations vidéos et multimédias, podcasts, structures plastiques, jeu vidéo, performance, tableaux, plateforme web,… – vous invitent à adopter un autre regard sur les droits humains en Méditerranée. Créant une toile de récits artistiques et numériques, leurs créations permettent d’interroger la complexité du politique et du social par le langage artistique.

Le projet « Tae’thir » est la continuité d’une réflexion de longue date sur l’évolution des nouvelles formes de mobilisation et de revendication autour des droits humains en Méditerranée.

Le consortium de ce projet, le Réseau Euromed France, l’Institut du Caire pour les études des droits de l’Homme, les Instants vidéo numériques et poétiques et la Ligue de l’enseignement des Bouches du Rhône, œuvre depuis des années sur les questions liées à la défense des droits humains et à l’accès à l’art et à la culture.

Le projet a été lancé en septembre 2023 à Marseille pour une durée de 3 ans et est soutenu financièrement par l’Agence française de développement, la Délégation interministérielle à la Méditerranée – ministère de l’Europe et des Affaires étrangères – et la Fondation de France.

La Fabulerie 10 Boulevard garibaldi, 13001 Marseille, France Marseille 13001 Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0486971988 https://lafabulerie.com [{« type »: « email », « value »: « contact@euromed-france.org »}] La Fabulerie est un tiers-lieu culturel vivant, ouvert à toutes celles et ceux qui souhaitent partager, créer, expérimenter et apprendre ensemble. C’est un espace où chacun·e peut venir avec ses idées, ses projets, ses envies, et les voir grandir au contact des autres.

Lieu de rencontres intergénérationnelles, de découvertes artistiques, de création numérique et d’expérimentations collectives, la Fabulerie est un laboratoire du faire ensemble, ancré à la fois dans les enjeux sociaux, culturels et environnementaux de notre époque.

Dans l’espace sur rue et sur scène, nous accueillons tout au long de l’année des expositions liées aux arts visuels.

Saison Méditerranée 2026

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