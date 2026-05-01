Munster

Promenade à la découverte des cigognes

1 Rue du Couvent Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-05-06 15:00:00

fin : 2026-05-06 16:15:00

Date(s) :

2026-05-06

Balade accompagnée pour découvrir et observer la cigogne. Inscription obligatoire à l’office de tourisme.

Oh les belles cigognes ! Symboles de fertilité et de chance dans certaines cultures, elles sont surtout de ferventes ambassadrices de la ville de Munster.

Au fil de cette promenade, plongez dans leurs aventures fascinantes observez-les dans leur habitat naturel, découvrez leurs habitudes de vie, leurs migrations et les actions mises en place pour protéger cette espèce emblématique. Une expérience privilégiée au plus près de ces oiseaux gracieux, idéale pour redécouvrir sous un autre angle le centre-ville de Munster.

Informations pratiques

Lieu de départ Office de Tourisme de la Vallée de Munster

Horaires 15h00 16h15

Durée 1h15 environ

Porte-bébé Autorisés

Toutourisme Chiens en laisse autorisés

Tarif Gratuit

Conseils et recommandations

Prévoyez des vêtements adaptés à la météo du jour.

À noter

Le déplacement jusqu’au lieu de départ se fait en véhicule personnel.

La sortie est confirmée à partir de 4 participants. En cas de nombre insuffisant d’inscrit, elle sera annulée et vous en serez informée en amont. 0 .

1 Rue du Couvent Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 31 80 contact@vallee-munster.eu

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guided walk to discover and observe the stork. Registration required at the tourist office.

L’événement Promenade à la découverte des cigognes Munster a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme de la vallée de Munster