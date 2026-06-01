Promenade au coeur d’un parc classé « Jardin remarquable », Château de Pennautier, Pennautier

Promenade au coeur d’un parc classé « Jardin remarquable » 5 – 7 juin Château de Pennautier Aude

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

À l’occasion des Rendez-vous aux Jardins 2026, le Château de Pennautier vous invite à une promenade au cœur de son parc classé « Jardin remarquable ».

Entre jardin à la française hérité du XVIIᵉ siècle et parc paysager à l’anglaise redessiné au XIXᵉ siècle, découvrez un lieu où nature et histoire se mêlent harmonieusement. Allées ombragées, perspectives élégantes, essences méditerranéennes et arbres centenaires ponctuent un parcours propice à la flânerie.

Pour enrichir votre visite, un livret consacré à l’histoire du parc et à ses plantations sera mis à votre disposition, afin de vous accompagner dans la découverte de ce patrimoine vivant.

Une invitation à explorer librement un site d’exception, témoin de l’évolution de l’art des jardins en France.

Château de Pennautier 8 Rue Frédéric Mistral, 11610 Pennautier, France Pennautier 11610 Aude Occitanie 0468726529 https://www.lorgeril.wine/le-parc/ Remarquable par sa taille et sa situation, il est un magnifique témoin de son temps : « à la française » et dessiné par le Nôtre au XVIIe siècle, « à l’anglaise » au XIXe siècle, il est aujourd’hui aussi le reflet du temps présent. La partie proche du château est restaurée à la française au XXe siècle. Les souvenirs du parc à l’anglaise sont omniprésents : ruines et rocailles, promenade autour du parc (1.7km), arbres rares, allées de buis, pins et cèdres bicentenaires. De Montpellier, quitter l’A61 à la sortie 23, dir. Toulouse/Mazamet, au rond-point du Leclerc, prendre à gauche, puis N113, dir. Toulouse sur 1,9 km ; au rond-point, dir. Pennautier par la D203 sur 1 km. GPS : Latitude : 43.2441439, Longitude : 2.3182553. Parking

À l’occasion des Rendez-vous aux Jardins 2026, le Château de Pennautier vous invite à une promenade au cœur de son parc classé « Jardin remarquable ».

©CHATEAUDEPENNAUTIER