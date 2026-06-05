Promenade autour du bourg LÉGUER EN FÊTE Place Roger Madigou Louargat
Promenade autour du bourg LÉGUER EN FÊTE Place Roger Madigou Louargat dimanche 5 juillet 2026.
Louargat
Promenade autour du bourg LÉGUER EN FÊTE
Place Roger Madigou Centre bourg Louargat Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Venez découvrir le bourg pittoresque de Louargat à travers une balade contée par Ewen Rabier l’église Notre-Dame-des-Neiges, la fontaine Stang Per, les ruelles et leurs légendes. .
Place Roger Madigou Centre bourg Louargat 22540 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 01 71
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L’événement Promenade autour du bourg LÉGUER EN FÊTE Louargat a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol