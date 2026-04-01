Promenade botanique au château de Loyat Loyat
Promenade botanique au château de Loyat Loyat mardi 21 avril 2026.
Loyat
Promenade botanique au château de Loyat
château de Loyat Loyat Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 10:00:00
fin : 2026-04-21 12:00:00
Date(s) :
2026-04-21
Apprenez à reconnaître les plantes sauvages et découvrez leurs usages avec Marie Dewynter, Naturopathe formée à l’école d’Hildegarde de Bingen et phytologue.
Marie vous invite à explorer la nature préservée du château de Loyat. Elle vous fait découvrir la flore locale, les trésors cachés des plantes, aussi bien pour la cuisine que pour renforcer votre vitalité.
Durée 2h. Inscription obligatoire jusqu’à la veille. 5 personnes minimum pour que la balade ait lieu. .
château de Loyat Loyat 56800 Morbihan Bretagne +33 6 98 29 68 60
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English :
L’événement Promenade botanique au château de Loyat Loyat a été mis à jour le 2026-04-13 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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