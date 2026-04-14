Balade nature De plumes et d’eau Loyat
Balade nature De plumes et d’eau Loyat jeudi 23 juillet 2026.
Loyat
Balade nature De plumes et d’eau
Les baux de Caulnes Loyat Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Venez explorer l’incroyable richesse de la zone humide lors d’une immersion en pleine nature. Observez, écoutez et découvrez les secrets des hérons, des aigrettes et des autres oiseaux présents sur le site. Prenez le temps de vous émerveiller et de vous reconnecter avec la nature. À 10h.
Animation proposée dans le cadre de Morbihan Grandeur Nature par Passeur de Nature Bretagne et destinée à un public familial (enfants à partir de 6 ans).
Gratuit, sur inscription par téléphone au 06 63 49 59 71. .
Les baux de Caulnes Loyat 56800 Morbihan Bretagne +33 6 63 49 59 71
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English :
L’événement Balade nature De plumes et d’eau Loyat a été mis à jour le 2026-04-14 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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