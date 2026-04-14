Loyat

Sortie nature Peinture végétale

Les baux de Caulnes Loyat Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 10:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Venez vivre une expérience artistique originale au cœur des prairies humides. Au son de l’eau et des oiseaux, partez à la chasse aux couleurs et créez vos propres peintures végétales. Un moment créatif, sensoriel et nature, pour laisser parler l’imagination. Cet atelier est proposé par Passeur de Nature, dans le cadre de Morbihan Grandeur Nature . À 10h.

Animation destinée à un public familial (enfants à partir de 6 ans). Gratuit, sur inscription au 06 63 49 59 71. .

Les baux de Caulnes Loyat 56800 Morbihan Bretagne +33 6 63 49 59 71

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English :

L’événement Sortie nature Peinture végétale Loyat a été mis à jour le 2026-04-14 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande