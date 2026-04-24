Loyat

Les Estivales du Château de Loyat soirée Mozart et Dvorak

Château de Loyat Loyat Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 20:00:00

fin : 2026-07-12 22:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Dans le cadre des Estivales du Château de Loyat, profitez d’une seconde soirée musicale d’exception autour de Mozart et Dvorak. Au programme un Divertimento pour cordes en ré majeur K136 de Mozart, un Quatuor à cordes n° 12 en fa majeur “Américain” et un Quintette à corde en sol majeur Op 77 de Dvorak.

Les œuvres sont interprétées par le Quatuor Prazak (cordes) et Frédéric Alcaraz (contrebasse).

Concert à 20h. Tarif unique de 16€ par concert. Sur réservation. Places assises et limitées. .

Château de Loyat Loyat 56800 Morbihan Bretagne +33 6 99 23 04 14

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English :

L’événement Les Estivales du Château de Loyat soirée Mozart et Dvorak Loyat a été mis à jour le 2026-04-24 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande