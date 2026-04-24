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Les Estivales du château de Loyat Pensées Spirituelles Loyat

Les Estivales du château de Loyat Pensées Spirituelles Loyat mardi 14 juillet 2026.

Adresse : Château de Loyat

Ville : 56800 Loyat

Département : Morbihan

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Loyat

Les Estivales du château de Loyat Pensées Spirituelles

Château de Loyat Loyat Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 20:00:00
fin : 2026-07-14 22:00:00

Date(s) :
2026-07-14

Pour clore en beauté cette série de concerts exceptionnels, le Château de Loyat vous propose une soirée sur le thème Pensées Spirituelles !
Le pianiste François Dumont et la chanteuse Helen Kearns (soprano) vous entraînent dans un voyage musical surprenant à ne pas manquer
– Bach “Schafe können sicher weiden” (Cantate BWV 208)
– Bach Liszt Prélude et Fugue pour orgue en La mineur BWW 543
– Beethoven Six Lieder sacrés, op.48
– Mozart Alléluia (extrait de “Exultate Jubilate” K.165)
– Schubert Ave Maria D.839 Du bist die Ruh D.764 Der Musensohn D.776
– Liszt Hymne de l’enfant à son réveil (7’) Funérailles (11’) (extraits des Harmonies Poétiques et Religieuses)
– Strauss Six Brentano Lieder op.68
Concert à 20h. Tarif unique de 16€. Sur réservation. Places assises et limitées.   .

Château de Loyat Loyat 56800 Morbihan Bretagne +33 6 99 23 04 14 

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English :

L’événement Les Estivales du château de Loyat Pensées Spirituelles Loyat a été mis à jour le 2026-04-24 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

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