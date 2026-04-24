Les Estivales du château de Loyat Pensées Spirituelles Loyat
Les Estivales du château de Loyat Pensées Spirituelles Loyat mardi 14 juillet 2026.
Loyat
Les Estivales du château de Loyat Pensées Spirituelles
Château de Loyat Loyat Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 20:00:00
fin : 2026-07-14 22:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Pour clore en beauté cette série de concerts exceptionnels, le Château de Loyat vous propose une soirée sur le thème Pensées Spirituelles !
Le pianiste François Dumont et la chanteuse Helen Kearns (soprano) vous entraînent dans un voyage musical surprenant à ne pas manquer
– Bach “Schafe können sicher weiden” (Cantate BWV 208)
– Bach Liszt Prélude et Fugue pour orgue en La mineur BWW 543
– Beethoven Six Lieder sacrés, op.48
– Mozart Alléluia (extrait de “Exultate Jubilate” K.165)
– Schubert Ave Maria D.839 Du bist die Ruh D.764 Der Musensohn D.776
– Liszt Hymne de l’enfant à son réveil (7’) Funérailles (11’) (extraits des Harmonies Poétiques et Religieuses)
– Strauss Six Brentano Lieder op.68
Concert à 20h. Tarif unique de 16€. Sur réservation. Places assises et limitées. .
Château de Loyat Loyat 56800 Morbihan Bretagne +33 6 99 23 04 14
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English :
L’événement Les Estivales du château de Loyat Pensées Spirituelles Loyat a été mis à jour le 2026-04-24 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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