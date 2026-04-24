Loyat

Les Estivales du château de Loyat Pensées Spirituelles

Château de Loyat Loyat Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 20:00:00

fin : 2026-07-14 22:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Pour clore en beauté cette série de concerts exceptionnels, le Château de Loyat vous propose une soirée sur le thème Pensées Spirituelles !

Le pianiste François Dumont et la chanteuse Helen Kearns (soprano) vous entraînent dans un voyage musical surprenant à ne pas manquer

– Bach “Schafe können sicher weiden” (Cantate BWV 208)

– Bach Liszt Prélude et Fugue pour orgue en La mineur BWW 543

– Beethoven Six Lieder sacrés, op.48

– Mozart Alléluia (extrait de “Exultate Jubilate” K.165)

– Schubert Ave Maria D.839 Du bist die Ruh D.764 Der Musensohn D.776

– Liszt Hymne de l’enfant à son réveil (7’) Funérailles (11’) (extraits des Harmonies Poétiques et Religieuses)

– Strauss Six Brentano Lieder op.68

Concert à 20h. Tarif unique de 16€. Sur réservation. Places assises et limitées. .

Château de Loyat Loyat 56800 Morbihan Bretagne +33 6 99 23 04 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les Estivales du château de Loyat Pensées Spirituelles Loyat a été mis à jour le 2026-04-24 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande