Loyat

Les Estivales du château de Loyat Garden Party musicale

Château de Loyat Loyat Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 12:00:00

fin : 2026-07-14 19:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Le parc du château sera gratuitement ouvert à tous pour un pique-nique et une promenade musicale. Au cours de l’après-midi, plusieurs artistes se produiront dans les jardins, invitant le public à découvrir les lieux en profitant de la musique. Classique, folk, jazz, variétés…cette année encore de belles surprises musicales vous attendent !

Une buvette est également prévue.​ De 12h à 19h.

Et si vous souhaitez prolonger le soirée, un concert est proposé à 20h, sur réservation Pensées Spirituelles (par François Dumont et Helen Kearns). .

Château de Loyat Loyat 56800 Morbihan Bretagne +33 6 99 23 04 14

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English :

L’événement Les Estivales du château de Loyat Garden Party musicale Loyat a été mis à jour le 2026-04-24 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande