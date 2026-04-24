Les Estivales du château de Loyat Garden Party musicale Loyat
Les Estivales du château de Loyat Garden Party musicale Loyat mardi 14 juillet 2026.
Loyat
Les Estivales du château de Loyat Garden Party musicale
Château de Loyat Loyat Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 12:00:00
fin : 2026-07-14 19:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Le parc du château sera gratuitement ouvert à tous pour un pique-nique et une promenade musicale. Au cours de l’après-midi, plusieurs artistes se produiront dans les jardins, invitant le public à découvrir les lieux en profitant de la musique. Classique, folk, jazz, variétés…cette année encore de belles surprises musicales vous attendent !
Une buvette est également prévue. De 12h à 19h.
Et si vous souhaitez prolonger le soirée, un concert est proposé à 20h, sur réservation Pensées Spirituelles (par François Dumont et Helen Kearns). .
Château de Loyat Loyat 56800 Morbihan Bretagne +33 6 99 23 04 14
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English :
L’événement Les Estivales du château de Loyat Garden Party musicale Loyat a été mis à jour le 2026-04-24 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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