Loyat

Les Estivales du Château de Loyat Concert d’ouverture

Château de Loyat Loyat Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:00:00

fin : 2026-07-11 22:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Le Château de Loyat vous convie à une nouvelle édition de ses incontournables Estivales ! Cette année, la première soirée met à l’honneur les univers de

– Mozart Ouverture de Don Giovannni (arrangement Bruno Peterschitt), sérénade N°12 en Do mineur KV 388, Ouverture de la Flute Enchantée (arrangements Joseph Heidenreich).

– Krommer Octet Partita in Fa Majeur, op57.

Les œuvres sont interprétées par l’Ensemble d’Ys (Octuor à vents avec contrebasse)

Concert à 20h. Tarif unique de 16€ par concert. Sur réservation. Places assises et limitées. .

Château de Loyat Loyat 56800 Morbihan Bretagne +33 6 99 23 04 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les Estivales du Château de Loyat Concert d’ouverture Loyat a été mis à jour le 2026-04-24 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande