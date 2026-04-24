Les Estivales du Château de Loyat Concert d’ouverture Loyat
Les Estivales du Château de Loyat Concert d’ouverture Loyat samedi 11 juillet 2026.
Loyat
Les Estivales du Château de Loyat Concert d’ouverture
Château de Loyat Loyat Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:00:00
fin : 2026-07-11 22:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Le Château de Loyat vous convie à une nouvelle édition de ses incontournables Estivales ! Cette année, la première soirée met à l’honneur les univers de
– Mozart Ouverture de Don Giovannni (arrangement Bruno Peterschitt), sérénade N°12 en Do mineur KV 388, Ouverture de la Flute Enchantée (arrangements Joseph Heidenreich).
– Krommer Octet Partita in Fa Majeur, op57.
Les œuvres sont interprétées par l’Ensemble d’Ys (Octuor à vents avec contrebasse)
Concert à 20h. Tarif unique de 16€ par concert. Sur réservation. Places assises et limitées. .
Château de Loyat Loyat 56800 Morbihan Bretagne +33 6 99 23 04 14
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English :
L’événement Les Estivales du Château de Loyat Concert d’ouverture Loyat a été mis à jour le 2026-04-24 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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