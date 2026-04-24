Les Estivales du Château de Loyat soirée Mozart Loyat
Les Estivales du Château de Loyat soirée Mozart Loyat lundi 13 juillet 2026.
Loyat
Les Estivales du Château de Loyat soirée Mozart
Château de Loyat Loyat Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 20:00:00
fin : 2026-07-13 22:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Dans le cadre des Estivales du Château de Loyat, profitez d’une troisième soirée musicale d’exception autour de Mozart. Au programme de la soirée Quatuor K.590., Sonate pour piano K.310. et Concerto pour piano K.414 (accompagnement quatuor et contrebasse)
Les œuvres sont interprétées par François Dumont (piano), le Quatuor Parzak (cordes) et Frédéric Alcaraz (contrebasse).
Concert à 20h. Tarif unique de 16€ par concert. Sur réservation. Places assises et limitées. .
Château de Loyat Loyat 56800 Morbihan Bretagne +33 6 99 23 04 14
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English :
L’événement Les Estivales du Château de Loyat soirée Mozart Loyat a été mis à jour le 2026-04-24 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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