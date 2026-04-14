Loyat

Balade contée et sortie nature

Les baux de Caulnes Loyat Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 20:30:00

fin : 2026-07-30 22:30:00

Date(s) :

2026-07-30

Une promenade au fil de l’eau, portée par deux voix complices, pour découvrir la richesse des lieux. Laissez-vous

émerveiller et entrer dans l’imaginaire que la nature révèle en ces lieux. À 20h30.

Cette sortie nature fait partie du programme Morbihan Grandeur Nature et est organisée en partenariat avec Passeur de Nature Bretagne. Sur inscription (auprès du CPIE Brocéliande). .

Les baux de Caulnes Loyat 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 74 62

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English :

L’événement Balade contée et sortie nature Loyat a été mis à jour le 2026-04-14 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande