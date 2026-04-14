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Balade contée et sortie nature Loyat

Balade contée et sortie nature Loyat jeudi 30 juillet 2026.

Adresse : Les baux de Caulnes

Ville : 56800 Loyat

Département : Morbihan

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Loyat

Balade contée et sortie nature

Les baux de Caulnes Loyat Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 20:30:00
fin : 2026-07-30 22:30:00

Date(s) :
2026-07-30

Une promenade au fil de l’eau, portée par deux voix complices, pour découvrir la richesse des lieux. Laissez-vous
émerveiller et entrer dans l’imaginaire que la nature révèle en ces lieux. À 20h30.
Cette sortie nature fait partie du programme Morbihan Grandeur Nature et est organisée en partenariat avec Passeur de Nature Bretagne. Sur inscription (auprès du CPIE Brocéliande).   .

Les baux de Caulnes Loyat 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 74 62 

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English :

L’événement Balade contée et sortie nature Loyat a été mis à jour le 2026-04-14 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

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