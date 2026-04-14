Balade contée et sortie nature Loyat
Balade contée et sortie nature Loyat jeudi 30 juillet 2026.
Loyat
Balade contée et sortie nature
Les baux de Caulnes Loyat Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 20:30:00
fin : 2026-07-30 22:30:00
Date(s) :
2026-07-30
Une promenade au fil de l’eau, portée par deux voix complices, pour découvrir la richesse des lieux. Laissez-vous
émerveiller et entrer dans l’imaginaire que la nature révèle en ces lieux. À 20h30.
Cette sortie nature fait partie du programme Morbihan Grandeur Nature et est organisée en partenariat avec Passeur de Nature Bretagne. Sur inscription (auprès du CPIE Brocéliande). .
Les baux de Caulnes Loyat 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 74 62
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English :
L’événement Balade contée et sortie nature Loyat a été mis à jour le 2026-04-14 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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