Loyat

Sortie nature Premiers pas à la pêche !

Les baux de Caulnes Loyat Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 14:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Découvrez les milieux aquatiques et les poissons lors d’une initiation aux bases de la pêche au coup. Venez découvrir ces sites naturels et la faune qui les habite. Tout le matériel nécessaire, ainsi que les droits de pêche, vous seront fournis, apportez simplement une tenue adaptée à la météo. À 14h.

Cette sortie nature fait partie du programme Morbihan Grandeur Nature et est organisée en partenariat avec la Fédération de pêche du Morbihan. Gratuit, sur inscription au 02 97 44 54 57. .

Les baux de Caulnes Loyat 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 44 54 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Sortie nature Premiers pas à la pêche ! Loyat a été mis à jour le 2026-04-14 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande