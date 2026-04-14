Sortie nature Plantes sauvages et gourmandises Loyat
Sortie nature Plantes sauvages et gourmandises Loyat samedi 25 juillet 2026.
Loyat
Sortie nature Plantes sauvages et gourmandises
Les baux de Caulnes Loyat Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Découvrez les vertus des plantes médicinales et comestibles lors d’une balade sensorielle sur les beaux sentiers des bois et zones humides préservés. Pour apprécier la générosité de la nature, une dégustation végétale sera offerte en fin de parcours, ainsi que les fiches-recettes. À 10h.
Cette sortie nature fait partie du programme Morbihan Grandeur Nature et est organisée en partenariat avec Arbor est sens. Gratuit, sur inscription au 06 77 85 08 16. .
Les baux de Caulnes Loyat 56800 Morbihan Bretagne +33 6 77 85 08 16
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English :
L’événement Sortie nature Plantes sauvages et gourmandises Loyat a été mis à jour le 2026-04-14 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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