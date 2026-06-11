Saint-Crépin-aux-Bois

Promenade botanique | Plantes médicinales d’ici

Saint-Crépin-aux-Bois Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 14:00:00

fin : 2026-06-11 16:00:00

Date(s) :

2026-06-11 2026-06-18 2026-06-25 2026-06-27

Lors de cette balade botanique, Helena vous emmène à la rencontre des plantes médicinales sauvages qui poussent tout autour de nous ! Au fil de la promenade, vous apprendrez à reconnaître différentes espèces, à mieux comprendre leurs propriétés et à découvrir les nombreux usages qui leur sont associés.

Helena vous emmènera ensuite visiter son jardin de plantes médicinales et vous expliquera les bienfaits de chacune. Vous terminerez votre visite dans son herboristerie, où vous découvrirez toutes ces préparations à base de plantes.

Et pour prolonger l’expérience, profitez de 15 % de réduction sur vos achats à l’herboristerie à l’issue de la visite !

Inscription par mail ou par téléphone obligatoire.

Lors de cette balade botanique, Helena vous emmène à la rencontre des plantes médicinales sauvages qui poussent tout autour de nous ! Au fil de la promenade, vous apprendrez à reconnaître différentes espèces, à mieux comprendre leurs propriétés et à découvrir les nombreux usages qui leur sont associés.

Helena vous emmènera ensuite visiter son jardin de plantes médicinales et vous expliquera les bienfaits de chacune. Vous terminerez votre visite dans son herboristerie, où vous découvrirez toutes ces préparations à base de plantes.

Et pour prolonger l’expérience, profitez de 15 % de réduction sur vos achats à l’herboristerie à l’issue de la visite !

Inscription par mail ou par téléphone obligatoire. .

Saint-Crépin-aux-Bois 60170 Oise Hauts-de-France +33 7 63 00 07 09 h.dorsetti@icloud.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On this botanical walk, Helena will introduce you to the wild medicinal plants that grow all around us! Along the way, you’ll learn to recognize different species, gain a better understanding of their properties and discover the many uses associated with them.

Helena will then take you on a tour of her medicinal plant garden and explain the benefits of each one. You’ll finish your visit in her herbalist’s shop, where you’ll learn all about herbal preparations.

And to extend the experience, enjoy a 15% discount on your purchases in the herbalist?s shop after the visit!

Registration by e-mail or telephone required.

L’événement Promenade botanique | Plantes médicinales d’ici Saint-Crépin-aux-Bois a été mis à jour le 2026-06-07 par Compiègne Pierrefonds Tourisme