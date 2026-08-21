Promenade commentée du château à la maison Beyt, Médiathèque de Lamasquère, Lamasquère

Informations pratiques

Promenade commentée du château à la maison Beyt Dimanche 20 septembre, 15h00 Médiathèque de Lamasquère Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Patrimoine immobilier ou patrimoine végétal, Lamasquère possède des atouts que le temps a mis en péril. Venez les découvrir en profitant de leur ouverture exceptionnelle au public pour cette journée du patrimoine.

Médiathèque de Lamasquère Rue de la Paix, 31600 Lamasquère Lamasquère 31600 Haute-Garonne Occitanie

Deux heures de promenade facile autour du château et de son parc pour terminer à la maison Beyt.

© Mairie de Lamasquère