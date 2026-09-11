Promenade dans le passé de Laxou, Hôtel de Ville, Laxou

Informations pratiques

Promenade dans le passé de Laxou Samedi 19 septembre, 10h00 Hôtel de Ville Meurthe-et-Moselle

Gratuit sur inscription au 03 83 28 71 16 – culture@laxou.fr (nombre de places limitées)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Ville de Laxou vous invite à remonter le temps lors d’une visite commentée d’une partie du circuit patrimonial du village.

Le parcours débutera à l’Hôtel de Ville, où seront présentées quelques œuvres remarquables conservées par la Ville, avant de se poursuivre jusqu’à l’église Saint-Genès. Tout au long du parcours sera évoqué le riche passé de la commune à travers des lieux emblématiques, des personnages marquants et des événements qui ont façonné son identité…

Hôtel de Ville 3 avenue Paul Déroulède 54520 Laxou Laxou 54520 Meurthe-et-Moselle Grand Est

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Ville de Laxou vous invite à remonter le temps lors d’une visite commentée d’une partie du circuit patrimonial du village.

©Ville de Laxou