Promenade dans un jardin libre et foisonnant, Le Clos Saint-Lubin, Suèvres

Promenade dans un jardin libre et foisonnant 6 et 7 juin Le Clos Saint-Lubin Loir-et-Cher

5 € par adulte ; gratuit – de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Venez vous perdre dans le labyrinthe des sentiers étroits du jardin pour en découvrir ses secrets.

Le Clos Saint-Lubin 10 rue de Gastines 41500 Suèvres Suèvres 41500 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Dans un ancien clos de vigne, un premier jardin d’inspiration romantique a été créé au XIXe siècle avec, entre autre, la réalisation d’une grotte ornementale. Le jardin a été repris en main depuis une dizaine d’année avec l’installation d’une collection de plantes adaptées aux sols secs et calcaires. Parking public à 100m de l’entrée du jardin (à la sortie du village en direction de Mer)

Venez vous perdre dans le labyrinthe des sentiers étroits du jardin pour en découvrir ses secrets.

©Philippe Delgove