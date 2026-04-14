Visite guidée du jardin, Le Clos Saint-Lubin, Suèvres

Visite guidée du jardin 6 et 7 juin Le Clos Saint-Lubin Loir-et-Cher

5 € par adulte ; gratuit – de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T18:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T18:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Profitez de la fraicheur de la fin de journée pour découvrir le jardin en compagnie du propriétaire. Départ de la visite à 18 h.

Le Clos Saint-Lubin 10 rue de Gastines 41500 Suèvres Suèvres 41500 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Dans un ancien clos de vigne, un premier jardin d’inspiration romantique a été créé au XIXe siècle avec, entre autre, la réalisation d’une grotte ornementale. Le jardin a été repris en main depuis une dizaine d’année avec l’installation d’une collection de plantes adaptées aux sols secs et calcaires. Parking public à 100m de l’entrée du jardin (à la sortie du village en direction de Mer)

Profitez de la fraicheur de la fin de journée pour découvrir le jardin en compagnie du propriétaire. Départ de la visite à 18 h.

©Philippe Delgove