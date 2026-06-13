Promenade découverte ornithologique Route des Amourettes Jard-sur-Mer

Informations pratiques

Jard-sur-Mer

Promenade découverte ornithologique

Route des Amourettes Observatoire des Marais Jard-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 07:00:00

fin : 2026-07-22 09:00:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-22

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Route des Amourettes Observatoire des Marais Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 7 49 43 11 05

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English :

L’événement Promenade découverte ornithologique Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral