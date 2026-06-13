AGENDA · Jard-sur-Mer
Promenade découverte ornithologique Route des Amourettes Jard-sur-Mer
mercredi 22 juillet 2026 · Route des Amourettes · Jard-sur-Mer
Informations pratiques
Jard-sur-Mer
Promenade découverte ornithologique
Route des Amourettes Observatoire des Marais Jard-sur-Mer Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 07:00:00
fin : 2026-07-22 09:00:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-08-22
.
Route des Amourettes Observatoire des Marais Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 7 49 43 11 05
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English :
L’événement Promenade découverte ornithologique Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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