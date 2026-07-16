Promenade et quizz sur les merveilles du Sédour, Salle des fêtes d’Arignac, Arignac

Informations pratiques

Promenade et quizz sur les merveilles du Sédour 19 et 20 septembre Salle des fêtes d’Arignac Ariège

Visite à pied, en pleine nature, sur un sentier ombragé, accessible à tous mais non praticable pour les personnes à mobilité réduite.

Parcours de 2 km aller-retour.

Prévoir des chaussures adaptées et de quoi assurer votre confort.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Promenade et Quizz sur les merveilles du Sédour

Venez découvrir le nouveau sentier « Un chemin, une école » d’Arignac

Au cours de votre progression sur un sentier ombragé le long du Saurat, vous apprécierez à votre rythme le travail fait par l’école d’Arignac en collaboration avec l’Association « Autour du Sédour ».

Vous y verrez les vestiges mis en valeur d’un moulin à plâtre du XIXème, vous apprendrez quelle est la faune et la flore protégée du Sédour et bien d’autres choses. Les aménagements sur ce chemin (pont japonais, décorations…) ont été faits avec l’aide des enfants de l’école.

Venez récupérer votre quizz et parcours à la salle des fêtes.

Salle des fêtes d’Arignac 69 Place de la Mairie, 09400 Arignac Arignac 09400 Ariège Occitanie Salle des fêtes du village avec parking et zone de loisirs Accés par D8, route de Tarascon

Promenade et Quizz sur les merveilles du Sédour

©Autour du Sédour