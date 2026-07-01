Visite guidée d’une plâtrière de 1880 (versant nord du massif du Sédour), Salle des fêtes d’Arignac, Arignac

Informations pratiques

Visite guidée d’une plâtrière de 1880 (versant nord du massif du Sédour) 19 et 20 septembre Salle des fêtes d’Arignac Ariège

Gratuit. Visite à pied, en pleine nature, sur un sentier ombragé, accessible à tous mais non praticable pour les personnes à mobilité réduite. Parcours de 2 km aller-retour. Prévoir des chaussures adaptées et de quoi assurer votre confort.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Du gypse au plâtre, balade commentée

Installé au pied du Sédour, surnommé la « montagne à plâtre », et bordé par la rivière Le Saurat, ce site témoigne des premiers pas de l’industrialisation du Tarasconnais et de l’histoire des hommes autour d’une richesse locale : le gypse.

Venez découvrir ce moulin à plâtre, patrimoine exceptionnel du XIXᵉ siècle, mis en valeur par l’association « Autour du Sédour ».

Le long d’un chemin réouvert dans le cadre de l’initiative « Un chemin, une école », vous pourrez suivre une visite commentée ou vous promener à votre rythme.

Un atelier de fabrication et de moulage de plâtre est également proposé sur le site le dimanche 20 septembre, de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Salle des fêtes d’Arignac 69 Place de la Mairie, 09400 Arignac Arignac 09400 Ariège Occitanie Salle des fêtes du village avec parking et zone de loisirs Accés par D8, route de Tarascon

Du Gypse au plâtre, balade commentée.

©Autour du sédour